​Saint-Louis : le Gouverneur "satisfait" après une visite du Centre de Référence aux Métiers du Tourisme

Le Gouverneur de région a souligné mercredi le fort potentiel touristique de Saint-Louis, " secteur moteur pour le développement " de la ville, en marge d’une visite du Centre de Référence aux Métiers du Tourisme (CRMT).



Sa visite coïncidait avec un stage de haut niveau pour des chefs cuisiniers Sénégalais venus renforcer leurs compétences auprès d’un formateur du Lycée Hôtelier International de Lille. Cette capacitation est le fruit d’une collaboration nouée entre CRMT et l'institution prestigieuse de Lille.



Livrant ses impressions, au terme de sa prospection, Alioune Badara SAMBE assure que CRMT constitue un « élément de succès ». « Six (6) centres similaires ont été prévus dans le cadre du projet de formation pour l’emploi et la compétitive financé à plus d’un milliard de francs CFA par l’État du Sénégal en partenariat avec la Banque mondiale et l’Agence Française de Développement (AFD) », a-t-il rappelé.



« Celui de Saint-Louis est le seul qui fonctionne et qui nous offre des résultats satisfaisants », a-t-il dit.



Le chef de l’administration territoriale de renseigner que des apprenants de l’école sont déjà intégrés le tissu hôtelier de Saint-Louis. « Nous avons été satisfaits de résultats que nous avons pu voir en échangeant avec les jeunes bénéficiaires des filières de formation », a conclu M. SAMBE.