​Saint-Louis : le Rames veut "amorcer une nouvelle dynamique pour la presse du nord"

Le Réseau des Acteurs des Médias Entregents de Saint-Louis (Rames) a été mis en orbite hier à l'occasion d'une rencontre empreinte de cordialité entre professionnels des médias de la région. Une occasion qui a permis à des vétérans de la presse d'échanger avec la nouvelle génération appelée à porter haut le flambeau.



Gabriel Barbier, journaliste au Groupe WalFadjri et initiateur de cadre, s'est réjoui de l'implication positive de ses consœurs et confrères conscients des enjeux et des défis à relever.



" Dans les 50 prochaines années, l'actualité sera marquée par l'extraction gazière. Nous devons nous outiller pour avoir les connaissances requises et livrer les bonnes informations", a-t-il déclaré au terme de la cérémonie présidée par Modou Mamoune Ndiaye, l'adjointe au Gouverneur chargé des affaires administratives.



Le Rames veut " ratisser large", a précisé M. BARBIER qui signale que la démarche du réseau ciblera toutes les thématiques de la vie socio-économique. " C'est un nouvelle dynamique qui est amorcée", a-t-il assuré, en réitérant la volonté du réseau de "redorer le blason" de cette profession.