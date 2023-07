​Saint-Louis : ouverture d’un atelier sur les procédures d’adoption internationale (vidéo)

Des acteurs du ressort de la Cour d’Appel de Saint-Louis et des membres d’associations de protection de l’Enfance prennent part ce matin à un atelier de deux jours sur les procédures d’adoption internationale. Les travaux ont été lancés ce matin par le directeur de la protection judiciaire et sociale (Ministère la Justice) en présence du secrétaire général de la Cour d’Appel. Au sortir de cette mise à niveau, les parties prenantes devront maîtriser les dispositions sur l’adoption internationale et nationale en vue d’harmoniser leur pratique.