​Saint-Louis : plaidoyer pour la protection sociale des dirigeants d’entreprise non salariés (vidéo)

Le président de la section nord du centre des jeunes dirigeants d’entreprise a déploré la non-inscription des entrepreneurs débutants et non salariés dans les politiques de protection sociale. Al Ousseynou GUEYE a indiqué que ces derniers ne bénéficient pas des avantages accordés aux travailleurs classiques. Ce qui leur empêche notamment de pérenniser leurs initiatives et d’avoir accès à des lignes de prêts auprès des banques. « La protection sociale est un besoin pour tous les acteurs économiques. Or, nous créons des emplois et de la valeur ajoutée », a rappelé M. GUEYE qui s’exprimait en marge d’un panel organisé sur cette thématique avec le soutien de l’incubateur de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis.