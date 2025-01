​Saint-Louis : plus de 600 pêcheurs ont perdu la vie sur la brèche depuis son ouverture

"La brèche a fait plus de 600 morts depuis son ouverture en octobre 2003", a rappelé lundi la secrétaire générale du Comité Local de Pêche Artisanal (CLPA) de Saint-Louis. Dans un contexte où les tragédies se multiplient au passage des pirogues sur le dangereux chenal, Fama SARR a appelé à des mesures urgentes pour prévenir de nouveaux drames.



« Les défis auxquels fait face le secteur de la pêche sont multiples. », a renseigné évoquant l'impact négatif de l'exploitation du gaz offshore, marqué par le non-respect des études d'impact environnemental. Elle a souligné l'importance de sectorialiser le contenu local et de faciliter l'accès aux licences de pêche tout en abordant la question des matériels de pêche arraisonnés en Mauritanie.



Elle s’exprimait lors de la caravane nationale pour une pêche durable, organisée par la Coalition nationale pour une pêche durable (CONAPED) à Saint-Louis. Intitulée "Ensemble pour une pêche durable, gérée de manière transparente et inclusive, au bénéfice des populations sénégalaises à l’horizon 2030", cette initiative vise à sensibiliser sur l'importance de la durabilité dans le secteur de la pêche.



À l’issue de cet événement, une "Charte pour une pêche durable" a été remise au gouverneur régional, Al Hassan Sall. Ce dernier a salué l'initiative de la CONAPED et a félicité les divers acteurs impliqués dans le secteur pour leurs efforts envers une gestion responsable des ressources halieutiques.