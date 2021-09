​Saint-Louis : un expert analyse les impacts des changements climatiques sur la pêche (vidéo)

« Les changements climatiques induisent la montée des températures, les problèmes de houle et d’acidité dans océans. Avec les chaudes températures, les poissons fuient pour aller de plus en plus en mer. Cela pousse les pêcheurs à mettre beaucoup de moyens pour les chercher », renseigne Wack NDIAYE, l’adjoint au directeur du projet "Dekkal Geej". « L’impact économique est très important. C’est une véritable problématique socioéconomique », a-t-il ajouté. Pour palier à ses effets, l’USAID a mis en place un programme dénommé Dekkal Geej. Il permet d’atténuer ces répercussions indésirables en renforçant la résilience des pécheurs. Dans cette optique, une plateforme locale Pèche Changement climatique a été mise en place à Saint-Louis, jeudi. Des activités sensibilisation et de formation seront par la nouvelle structure au profit acteurs.