​Saint-Louis : un officiel souligne la place de la digitalisation dans la formation professionnelle – vidéo

Dans le cadre de l’appui au pilotage de la transformation digitale du Ministère de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion (MFPAI), à l’amélioration de l’accès à la connectivite de ses structures et à la dématérialisation des procédures et processus de gestion, un atelier de restitution des analyses du schéma directeur de transformation digitale du secteur de la formation professionnelle a tenu hier à Saint-Louis. La rencontre a permis de partager l’audit de l’infrastructure numérique sur les établissements d’enseignement professionnel et techniques ainsi que les leçons tirés de la mission de benchmarking effectuée en Afrique du Sud. « Nous avons esquissé les grandes lignes du futur dispositif », a indiqué Mouhamadou Moustapha THIOUNE, secrétaire général du MFPAI. « Les acteurs clés qui interviendront dans l’élaboration, la mise en œuvre en exécution ont été conviés à ces échanges », a-t-il ajouté. En a croire M.THIOUNE, « le MFPAI a mis en place le numérique eu cœur de l’action sectorielle ». Il indique qu’une cellule informatique, rattachée au secrétariat général, a été créée dans ce sens au MFPAI. Un établissement de formation du numérique est en phase d’érection à Diamnadio.