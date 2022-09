​Saint-Louis : un tournoi de Foot veut renforcer la fraternité sénégalo-guinéenne – vidéo

L’association des ressortissants et originaires de la Guinée a organisé mardi la première édition de la finale de son tournoi de football au stade Mawade WADE. Une activité sportive mise sous le sceau de la fraternité et de l’amitié entre les deux peuples frères. La communauté guinéenne établie dans la ville tricentenaire s’est fortement mobilisée à cette occasion. « Nous avons entrepris de renforcer l’adhésion des jeunes et des femmes. Ce tournoi va encourager une meilleure implication de ces deux couches dans notre association », a déclaré le président. « Nous saisissons cette opportunité pour appeler à la paix et à la cohésion sociale en Guinée », a-t-il ajouté. Amara TRAORE, choisi parmi les parrains de l’événement, a salué l’initiative en rappellent les souvenirs de ses belles relations tissées lors de son passage à Horoya Athletic Club.