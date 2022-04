​Saint-Louis : un week-end coranique prévu les 16 et 17 avril 2022 à Lodo – vidéo

Le daara de Serigne Abidine DIOP (que Dieu l’agrée) organise sa conférence annuelle à travers un weekend coranique prévu les 16 et 17 avril 2022 à la mosquée du pointe nord ( diakka wolof). Cette institution mythique a été fondée depuis plus d’une centaine d’années et tient à préserver le legs de ces illustres précurseurs. À l’occasion de cet événement religieux, la daara en réfection sera inauguré le 17. Suivez l’appel du comité d’organisation.