​Sécurisation foncière : MBANE apprécie l’apport du PDIDAS (vidéo)

« Les litiges fonciers étaient récurrents dans cette commune. Aujourd’hui, nous constatons avec satisfaction que les affectations se font dans la cohésion et la transparente », a confié Mme Ndèye Coura Mbaye DIOP, la coordonnatrice de ce programme, au terme de la délibération du conseil municipal du 08 novembre 2018.



Lors de cette session présidée par l’adjointe au sous-préfet de MBANE, le maire de la Commune Dembèle Dembarou SOW a indiqué que ce processus a permis de mettre fin aux tensions foncières qui secouaient cette zone.



Avec la nouvelle politique d’affectation élaborée et mise en vigueur depuis avril 2017, une circonscription exacte des sols à usage agricole est faite par la commission domaniale de la mairie accompagnée d’agents du PDIDAS et de chef du village concerné. Cette démarche a permis de prévenir les chevauchements de terres, sources de nombreux litiges.



« Depuis mon installation, il y a quatre ans, j’ai pris cette problématique à bras le corps et le PDIDAS m’a fortement soutenue dans ce sens », a indiqué l’édile.



Au total, 1161 parcelles à usage agricole couvrant une superficie de 8849 hectares ont été affectées à la suite de cette réunion des élus de MBANE.



