​Sortie virulente d’Adama Kane DIALLO contre Mansour FAYE : des membres du CCJ démissionnent

La sortie au vitriol du président du Mouvement Ndar Ca Kanam exigeant la démission du maire Mansour FAYE pour incompétence et l’audit de sa gestion, n’est pas du goût de certains membres du Conseil Communal de la Jeunesse (CCJ) qu’il dirige. Ces derniers ont décidé de rendre le tablier.



Il s’agit du vice-président chargé des relations extérieures Pape Aly SOW, du chargé de la communication Hady BA, du trésorier général adjoint Birame TOURE, Ousmane DIENG, président de la commission d'organisation et d’Absa BAKHOUM, présidente de la commission formation, emploi et réinsertion des jeunes.



« Nous ne sommes plus en phase avec la démarche de notre président. Nous l’avons plusieurs fois rappelé à la raison par rapport à ses fausses déclarations, en vain. Nous avons pris maintenant notre responsabilité et avons décider de quitter le conseil communal », a déclaré Pape Aly SOW



Pourtant annoncé parmi les démissionnaires, Momar FALL rectifie et note qu’il reste dans le la structure. « J’ai été mandaté par la jeunesse. Nous sommes au service la jeunesse. Le conseil n’est pas une entité apolitique et la sortie de Kane DIALLO est une déclaration politique isolée. Cela n’engage que lui », a-t-il indiqué. « Je n’ai pas encore de notifié d’aucune démission », a par ailleurs signalé le secrétaire général.



De son côté, Adama Kane DIALLO précise n’avoir fait cette sortie à travers son manteau du président du CCJ. « J’ai été interviewé en tant que président du mouvement politique Ndar Ca Kanam », a-t-il confié en soutenant que les protestataires à cette déclaration sont les militants de l’APR par ailleurs membres du Conseil.



