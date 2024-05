​Suivi des entreprises extractives : l’Usaid Traces enrôle la jeunesse

Le responsable du programme de l’USAID Traces au Sénégal a insisté samedi sur la nécessité de faciliter l’accès à l’information, aux données pour les étudiants en vue d’un meilleur suivi des obligations légales et contractuelles des entreprises du secteur extractif.



« Cela leur permettra de prendre part à la gestion vertueuse de tout ce qui est mines, pétrole et gaz exploité au Sénégal », a indiqué Mamadou Yéro BALDÉ, en marge de la finale de la 10e édition de « Débattons », des joutes oratoires qui, cette année, planchent sur la thématique de l'exploitation gazière.



L’USAID Traces soutient l’Université Gaston Berger dans cette démarche innovante qui draine une forte audience au sein de la communauté universitaire.



« Au-delà d’offrir aux étudiants, un espace de débat, nous leur permettrons d’avoir accès aux données, à des informations fiables. Ainsi, ils pourront participer activement à la gouvernance du secteur extractif », a ajouté M. BALDÉ.



Il a réaffirmé l’engagement de son organisation à lutter contre la désinformation, en mettant en œuvre une stratégie permettant aux étudiants « d’avoirconnaissances leurs places et leurs droits » dans la Gouvernance du secteur extractif et de l’exécution du projet Projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA).