​UGB : un colloque international passe à la loupe les forces et faiblesses du code de la famille (vidéo)

L’Université Gaston Berger de Saint-Louis a accueilli du 1er au 3 juin, un colloque international sur « Les cinquante ans du Code sénégalais de la famille ». Les monuments du Droit sénégalais et Africain de la famille sont venus partager leurs réflexions à l’occasion de ce conclave de haut niveau tenu en marge des 50 ans du code sénégalais de la famille. C’est initiative de l’Unité de Formation et de Recherches des sciences juridiques et politiques de l’Université Gaston Berger en collaboration avec le laboratoire d'Études et de Recherches sur les Droits Humains, le Droit des Affaires, la Justice et l'Éthique (LER-DHDAJE). Le professeur Mbissane NGOM, enseignant-chercheur à l’UFR SJP revient sur les enjeux de cette rencontre.