​Une convention collective dans le secteur de l’agriculture : le vœu d’Innocence Ntap NDIAYE (vidéo)

La présidente du haut conseil du dialogue social (HCDS) a présidé, mercredi, une session de formation des partenaires sociaux de la Société de Culture légumière (SCL) sur le dialogue social et à la négociation collective.



M. NDIAYE a indiqué que cette activité s’inscrit dans le plan d’action adossé au pacte d’émergence et de stabilité de son organisation. Elle a salué la disponibilité et l’ouverture dont la direction de la Société a fait preuve en abritant cet atelier.



La présidente a par ailleurs exprimé le souhait qu’une convention collective soit mise en œuvre dans le secteur l’agriculture. Elle soutient que cette réglementation permettrait de bâtir une meilleure entente entre employeurs et travailleurs.