​Une grosse pénurie de carburant renvoie les pêcheurs de Saint-Louis au chômage (vidéo)

La pêche vit des jours sombres à Saint-Louis. Depuis plus de mois, une pénurie de carburant pour moteur hors-bord plombe le secteur, poumon de l’économie Saint-Louisienne. Ce matin, des pêcheurs membres de la section locale l’Union de la pêche artisanale du Sénégal (UNAPAS), dépités le silence des autorités sur cette carence sont montés au créneau pour exprimer leur ras-le-bol.



« Nous ne pouvons pas comprendre le mutisme de l’État. C’est comme si le président Macky SALL n’était pas au courant de cette situation », a déploré Yame DIEYE, le porte-parole de l’UNAPAS de Saint-Louis. « La non-réaction du ministre de la Pêche Oumar GUEYE prouve à suffisance qu’il est loin de se soucier de nos difficultés », a-t-il ajouté.



Idrissa NDIAYE fustige « une préférence accordée » aux secteurs d’activités au détriment de la pêche. « Nous ne pouvons pas comprendre que les autres secteurs marchent et que le nôtre soit bloqué pendant deux mois. Pourtant l’essence est disponible pour les pêcheurs de la Mauritanie, de la Gambie et de la Guinée Bissau », a-t-il indiqué.