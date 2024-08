​Valorisation du patrimoine : la Commune de Douala 1er s’inspire de l’expérience saint-louisienne

Les Communes de Saint-Louis et de Douala 1er s’engagent à renforcer leur coopération. Les édiles en ont fait le serment mercredi en marge d’une visite d’échanges que le chef de cette municipalité camerounaise effectue à Saint-Louis.



« Après ce court séjour, je découvre pourquoi la Commune de Saint-Louis a été classée patrimoine mondial de l’Unesco. Douala 1er est venue s’inspirer de cet exemple et suivre le sillon tracé par Saint-Louis », a déclaré Jean Jacques LENGUE MALAPA.



« J’ai bénéficié de l’humilité du maire de Saint-Louis et de l’expertise des différents centres de conservation des documents que fait de Saint-Louis une ville particulière », a-t-il ajouté.



Il s’est réjoui de cette occasion de bâtir « une coopération Sud-Sud », en promettant de revenir avec une équipe plus renforcée.





Il faut noter que cette visite de M. MALAPA fait suite à une rencontre d’amitié de l’édile de Saint-Louis Mansour FAYE avait mené à Douala. Ce qui avait permis aux deux collectivités de signer une convention de partenariat.



Douala 1er à être une ville patrimoine mondialement reconnue. Le Maire de Saint-Louis s’engage à soutenir cette dynamique en mettant au profit les expériences de l’Agence de Développement Communal (ADC) et du centre de Recherches et Documentation du Sénégal (Crds. Il a saisi l’opportunité de la visite de son collègue camerounais pour magnifier l’accueil chaleureux qui lui a été réservé lors de son déplacement dans cette collectivité de 400 000 habitants.