08 MARS : À la découverte de Fatimatou SALL, une pionnière de l'entrepreneuriat féminin au Sénégal

Femme visionnaire et entrepreneure engagée, Fatimatou SALL incarne l'excellence dans la transformation agroalimentaire depuis plus de 30 ans. De son GIE familial Aboul Abass créé en 1989 à la tête de l'AFSDN qui compte aujourd'hui plus de 3000 femmes, découvrez le parcours inspirant de cette battante qui révolutionne l'autonomisation des femmes dans le Nord du Sénégal.