10 conseils pour réussir votre Ramadan

Allah – exalté soit-il- a prescrit le jeûne de Ramadan pour que le musulman ressente la souffrance de celui qui durant toute l’année n’a pas de quoi boire ni de quoi manger. C’est un moment où le riche se rapproche du pauvre en partageant avec lui une partie de sa richesse, pour que pendant ce mois, le pauvre puisse se consacrer à l’adoration de son Seigneur.



Pour réussir au mieux son ramadan, il faut le préparer à l’avance de la même manière que l’on prépare un examen ou une compétition. Pour vous aider à préparer ce mois et à en tirer le maximum de profit nous vous avons préparé un petit guide avec dix recommandations simples et efficaces.



1- Lis le coran et médite-le, l’idéal serait de le clôturer en lisant 2 hizbs par jour. Si tu ne peux pas le lire, écoute-le seul ou à la maison pour en faire profiter toute ta famille



Le prophète Muhammad – Prières et bénédictions d’Allah sur lui – dit : » Celui qui récite le Coran avec habilité sera avec les anges scribes purs et nobles. Et celui qui récite le Coran avec difficultés, aura deux récompenses. » Rapporté par Al Boukhari et Muslim



2- Profite de la prière de tarawih chaque soir même si tu ne fais que 2 raka’ates, et saches que si tu termines la prière avec l’imam, elle te sera comptée comme un qiyam de toute une nuit



Le prophète Muhammad – Prières et bénédictions d’Allah sur lui – dit : Celui qui prie le qiyam avec l’imam jusqu’à la fin, il lui est inscrit la récompense d’une nuit de prière. Rapporté par Abou Daoud



3- Accomplis tes prières à la mosquée, surtout celles du matin et celles du ‘Icha



Celui qui accomplit la prière de l’Aube en commun, puis s’assoit pour invoquer le Nom d’Allah – exalté soit-Il- jusqu’au lever du soleil, puis accomplit 2 raka’ates, aura la récompense prévue pour un pèlerinage et une ‘umra accomplis de la manière qui plaît à Allah – exalté soit-il- (Hadith rapporté par At-Tirmidhî et autres + authentifié par shaykh Al-Albânî)





4- Veille la nuit du destin, ou mieux encore, les 10 dernières nuits impaires



Étymologiquement, le mot « Al-Qadr » peut signifier en arabe « une nuit honorable », aussi bien que la référence au décret divin. Abû Hourayra rapporte les propos suivants du prophète Muhammad – Prières et bénédictions d’Allah sur lui – : « Quiconque veille en prière la nuit du destin avec foi et conviction aura tous ses péchés passés pardonnés » (Rapporté par Al-Boukhari et Mouslim)



5- Approfondis ta religion par la lecture d’un livre sur l’islam ou en écoutant une conférence audio



Le prophète Muhammad – Prières et bénédictions d’Allah sur lui – dit : « Les anges déploient leurs ailes pour celui qui étudie la science pour faire plaisir à sa demande. » Rapporté par Imam Ahmad et Ibnou Mâja



6- Préserve-toi de la TV et de la musique et de la perte de temps dans ce qui n’apporte rien



Le prophète Muhammad – Prières et bénédictions d’Allah sur lui – dit : « Deux bienfaits négligés par beaucoup de gens : la santé et le temps libre » rapporté par Al-Bukhari



7- Ne gaspille pas ton argent pour ton confort personnel, ou ta nourriture, et mange modérément lors de la rupture du jeûne



« Ne commettez pas d’excès, Allah n’aime pas ceux qui commettent des excès » Sourate 6/ V141



8- Sois bienfaisant en rendant visite à ta famille, aux personnes malades, renoue les liens rompus avec tes voisins, tes amis et tes proches



Le prophète Muhammad – Prières et bénédictions d’Allah sur lui – dit : « Celui qui respecte les liens de la parenté n’est pas celui qui rend le bien par le bien, c’est celui qui continue à respecter ses liens même-si ses proches les rompent » Rapporté par Al-Boukhari



9- Donne l’aumône autant que tu peux et offre ta Zakat al mâl pendant le mois de ramadan



Le prophète Muhammad – Prières et bénédictions d’Allah sur lui – dit : « Au matin de chaque nouvelle journée deux Anges descendent du ciel. L’un d’eux dit: «Seigneur Dieu! Donne à toute personne qui dépense (dans les œuvres de bien) la compensation de ce qu’elle dépense ». Et l’autre dit: « Seigneur Dieu! Donne à tout avare un fléau pour l’emporter ou emporter ses biens ». (ura)



10- Offre un repas à un jeûneur



Le prophète Muhammad – Prières et bénédictions d’Allah sur lui – dit : « Celui qui donne au jeûneur de quoi rompre son jeûne aura la même récompense que lui, sans pour autant diminuer la récompense du jeûneur. » Rapporté par Tirmidhi



Ajib.fr