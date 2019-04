100 personnes visées dont un haut magistrat et 3 enfants de ministres

Le retrait des passeports diplomatiques aurait déjà démarré. L’Observateur révèle dans son édition de ce vendredi que le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye a mis à la disposition de la police des airs et frontières, une liste de 100 personnes détentrices de passeports diplomatiques à retirer immédiatement dès qu’elles se présentent avec ledit document. Une note signée par la présidence.



Parmi les personnes citées, il y a les deux enfants d’un ancien secrétaire d’Etat dans le gouvernement d’Abdoul Mbaye non reconduit dans l’actuel gouvernement, le fils d’un ancien ministre des Affaires étrangères reconduit à un autre poste dans le nouveau gouvernement, le 1er président d’une juridiction au tribunal de Dakar, des directeurs généraux, des chefs religieux, entre autres.



D’ailleurs, informe le journal, dans la nuit mercredi au jeudi dernier, le passeport diplomatique d’un célèbre avocat a été confisqué par la police des airs et frontières à l’aéroport Blaise Diagne. Idem pour ce chef religieux qui s’est vu retirer son passeport diplomatique à l’enregistrement. Des documents de voyage dont la quasi-totalité ont été confectionnés entre début février et mars.



