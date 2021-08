117 migrants en provenance de Saint-Louis arrêtés en Espagne

Un bateau, ayant à son bord 117 migrants, dont 20 mineurs et 3 femmes, a accosté, hier lundi, à l'île espagnol d'El Hierro, après 6 jours en mer, informe Les Échos.



Ces migrants d'origine subsaharienne (Sénégal, Mali, Gambie…), qui ont quitté Saint-Louis, sont transférés dans l'ancien couvent de La Frontera et placés en garde à vue.



Au même moment, renseigne le journal, les mineurs sont conduits à la résidence étudiante Valverde.



Le bateau est arrivé au port par ses propres moyens. C'est le troisième bateau à arriver à El Hierro au cours des quatre derniers jours.



Avant ce débarquement, il y a une arrivée de 47 migrants ce dimanche et le vendredi, il y en avait cinq.



