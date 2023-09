12ème session de formation des marins artisans à Saint-Louis, du 11 au 16 septembre 2023

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’arrêté n° 012985/MEM du 23 novembre 2011, réglementant les conditions d’exercice des fonctions de capitaine, second capitaine et de marin artisan à bord des embarcations non pontées, l’Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM) avec l’implication des structures relevant du Département des Pêches et de l’Economie maritime, notamment l’Ecole nationale de formation des marins (ENFM), la Direction des Pêches maritimes (DPM), la Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches (DPSP), la Direction de la Pêche continentale (DPC), la Société d’Infrastructures et de Restructuration navales (SIRN) et la Société nationale du Port autonome de Dakar (SN PAD), organise la 12ème session de formation des marins artisans à Saint-Louis, du 11 au 15 septembre 2023.



Entièrement consacrée à la Formation des capitaines d’embarcations non pontées exerçant des activités de pêche et de transports de passagers ou de marchandises, cette 12ème session sera mise en œuvre avec la participation active du Service régional des Pêches de Saint-Louis et des organisations professionnelles des pêcheurs artisans regroupés autour des Conseils locaux de Pêche artisanale (CLPA) de la région.



A cette occasion, la formation portera notamment sur la gestion responsable de la ressource halieutique et les techniques de conservation, la sécurité et la survie en mer, la météorologie, la mécanique préventive, les règles de route et de barre, le balisage.



Au regard de la situation actuelle marquée par de nouveaux phénomènes en mer, le Capitaine de Frégate, Bamba GUEYE, Commandant la Base navale de Saint-Louis interviendra sur les thèmes ci-après :



- les limites maritimes du Sénégal : obligations, droits et privilèges pour la pêche (droit de la mer) ;

- le phénomène de l'émigration irrégulière par des acteurs de la pêche : dangers et risques encourus ;

- amélioration des secours et assistance de pirogues autour de la brèche de Saint-Louis.



La Cellule de communication de L'ANAM