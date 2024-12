2025 : les vœux et souhaits des Saint-Louisens (vidéo)

Alors que l'année 2024 s'étire en douceur, Saint-Louis du Sénégal se tourne vers 2025 avec espoir et détermination. Ndarinfo, la vitrine de la ville, a recueilli les vœux et aspirations de divers acteurs économiques de la ville. Ils partagent avec nous leurs souhaits pour un avenir meilleur. Parmi leurs attentes figurent une amélioration de leurs conditions de travail, un soutien accru à l'entrepreneuriat local, à l’emploi et à l’insertion des jeunes sans oublier d’exprimer leur reconnaissance à leurs clients. Ces voix, riches en engagement et en bravoure, dessinent un portrait d'une communauté de NDAR unie, prête à relever les défis de la nouvelle année avec optimisme.