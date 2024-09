215 migrants sénégalais rapatriés du Maroc

Au total, 215 ressortissants sénégalais, candidats à l’émigration, ont été rapatriés, lundi, au Sénégal à travers un pont aérien organisé par les gouvernements sénégalais et marocains, a appris l’APS de source diplomatique.



Ces candidats sénégalais à l’émigration séjournaient dans les centre d’accueil de migrants de Bir-Gandouz et d’Argoub au sud du Maroc, a indiqué la même source, faisant état de 231 migrants dont 215 Sénégalais et 16 Gambiens qui ont été rapatriés.



Au total, trois vols de la Royal Air Maroc ont atterri à AIBD avec à bord respectivement 76, 69 et 70 passagers.



Après ces rapatriements, ”il ne reste plus aucun compatriote dans les centres d’accueil au sud du Maroc”, a fait savoir le consulat du Sénégal à Dakhla.



Il assuré n’avoir pas recensé d’arrivées de pirogues en provenance du Sénégal depuis le 06 septembre.





