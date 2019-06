2STV : après la décision de censure d'El Hadj NDIAYE, Clédor SÈNE réagit

PDG de la 2STV, El Hadji Ndiaye ne veut plus voir ce dernier sur ses plateaux.



Pourtant quelques heures plutôt, le directeur de la rédaction de sa chaîne démentait toute censure dirigée contre Clédor Sène. Information confirmée par El Hadji Ndiaye lui-même. Intervenant en direct sur sa chaîne, dans l’émission “Lii”, ce dimanche, le PDG de la 2 sTv a juré “n’avoir jamais pris une mesure consistant à sanctionner un journaliste qui interviewerait le leader du mouvement ‘Claire vision’”.



Mais, semble-t-il dire, puisqu’on lui attribue la prétendue mesure, il l’assume. Il décrète : “Désormais, Clédor Sène ne passera plus sur la 2sTv. Cette télé est la mienne.”



Clédor Sène n'est point ébranlé par la décision de El Hadji Ndiaye, Pdg de la chaîne de télévision privée, 2stv qui ne souhaite plus le voir sur sa télévision.



“C'est une note de satisfaction. Je n’ai plus besoin d’aller vers les médias, c’est plutôt eux qui sentent le besoin de venir vers moi”, s’enorgueillit le leader du mouvement “Claire vision”, à travers un live Facebook.



Pour lui, cette censure entre dans le cadre “d’une grande entreprise de diversion”, puisse qu’il “n’a jamais été dementi malgré ses nombreuses révélations”.



Clédor martèle qu’il est "imperturbable" et se sent même "surpris par le tintamarre" qui entoure cette fatwa de la 2s contre lui.



Pour lui, “ce qui mérite d’être débattu aujourd'hui, c'est la gestion des ressources naturelles sénégalaises”



Avec SENEWEB