3600 cas de viols dont 516 d'inceste au Sénégal en 2016

Selon les statistiques de l’Association des femmes juristes du Sénégal, le Sénégal a enregistré en 2016 3600 cas de viol. En six mois, de janvier à juin, 1776 cas dont 516 d’inceste, ont été recensés. L’ampleur du phénomène est perceptible à Pikine où la Boutique de droit de la localité enregistre 1 à 4 abus sexuel par jour.



Les victimes les plus touchées, selon les mêmes sources, ont entre 3 et 19 ans. Ce qui fait qu’au délit de viol s’ajoute souvent celui de pédophilie.



Source : Libération