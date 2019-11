3e mandat : Alioune Tine met en garde Macky Sall

«En votant contre Wade en 2012, on a surtout voté contre le troisième mandat. Le rejet du troisième mandat a fait élire Macky Sall. La révision constitutionnelle, en touchant le mandat prenait acte du récit national», poursuit l’ex Secrétaire exécutif de la Raddho.



Et de souligner : «lire et interpréter ces articles de la Constitution (relatifs au mandat) en ignorant ces faits c’est passer à côté…Dans une région très vulnérable comme la nôtre, avec les menaces jihadistes et l’arrivée des multinationales, nous avons besoin d’unité, de paix et de stabilité, face à ces nouveaux défis géopolitiques et les basculements sécuritaires.»



LERAL