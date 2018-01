4 pêcheurs perdent la vie à Fass-Boye

Quatre pêcheurs ont perdu ce jeudi la vie dans un choc entre leur pirogue et un navire dénommé Touba. Le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime regrette ce douloureux accident et appelle les pêcheurs à utiliser des balises. Il demande aussi aux grands bateaux de faire preuve d’attention. Beaucoup de pêcheurs sont morts dans des accidents en mer.



« C’est regrettable ; il y a quand même beaucoup d’accidents en mer. Nous saisissons l’occasion pour présenter nos condoléances. Nous appelons les uns et les autres à faire attention en mer. La mer est très vaste et quelques fois, elle est très petite face à un gros navire qui ne voit pas. Les pêcheurs doivent avoir des balises qui permettent de les repérer mais aussi aux propriétaires de bateaux de faire attention dans la navigation surtout nocturne. Helàs, nous perdons beaucoup de pêcheurs… », a-t-il précisément dit. Il souligne que c’est la raison pour laquelle il y a le programme d’acquisition de sauvetage.



« Nous achetons 20 mille gilets que nous mettons à la disposition des pêcheurs à raison de 2100 francs l’unité au lieu de 5 mille francs. Nous expérimentation et développons la géolocalisation aussi pour suivre les pirogues en tout temps et en tout lieu… ». Oumar Guèye tenait ces propos au cours d’une cérémonie de décoration des agents de son ministère.



LERAL