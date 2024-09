40e rallye Toulouse-Saint-Louis : 65 pilotes atterrissent à BANGO pour trois jours d’actions humanitaires.

Après avoir pris son envol sur la piste de l’aérodrome de Toulouse-Lasbordes le 21 septembre, la 40e édition du rallye aérien Toulouse – Saint-Louis du Sénégal a foulé hier jeudi le tarmac de l’aéroport international Ousmane Masseck NDIAYE de Saint-Louis.



Au total, 25 avions et 65 pilotes participent à cette aventure inédite qui ressuscite les lignes Aériennes Latécoère et de l’Aéropostale.



Les équipages ont été accueillis par le commandant Moussoukoro Camara FALL et ses hommes, dans le cadre rénové dans l'aéroport. À Saint-Louis, les pilotes démarrent trois jours d’actions humanitaires. Ils vont remettre des dons en matériel médical, humanitaire ou scolaire aux populations locales.