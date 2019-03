42% de voix contre lui : Macky promet de décrypter le message

Élu au premier tour avec 58,26% des suffrages, Macky Sall n'a pas perdu de vue le fait que plus de 40% des citoyens qui se sont rendus aux urnes ne sont pas satisfaits de sa politique. Ainsi, même s'il considère le résultat du vote comme un nouveau bail de confiance, il n'en reste pas moins que le mécontentement a gagné une frange importante de la population.



"Chaque voix qui s'est exprimée le 24 février, qu'elle soit de la majorité présidentielle ou de l'opposition, mérite d'être entendue et respectée, parce qu'elle porte le souffle de la liberté qui fait vivre la démocratie", a-t-il souligné.



S'engageant à être le Président de tous les Sénégalais et de toutes les Sénégalaises, Macky Sall a promis de décrypter le message que lui ont envoyé les 42% de Sénégalais qui ont voté contre lui. Il essaiera, assure-t-il, de voir ce qu'il a manqué de faire, trouver les raisons de la colère de cette partie qui fait presque la moitié des électeurs pour y apporter des corrections.



C'est sans doute dans ce sens que s'inscrit le premier geste d'ouvrir de sa part, à travers un appel à une large concertation à laquelle devraient contribuer Abdoulaye Wade et Abdou Diouf.



