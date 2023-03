Quatre cent quarante-six cas de grossesses précoces ont été recensés dans des établissements scolaires sous la tutelle de l’inspection d’académie de Ziguinchor (IA) entre 2021 et 2022, a appris l’APS de source proche ladite inspection d’académie.



« Entre 2021-2022, nous avons enregistré 446 cas de grossesses précoces en milieu scolaire. Parmi ces 446, les 129 sont des célibataires et les 17 des mariés », a révélé la coordonnatrice du bureau genre de cette IA, Siga Diouf Fall.