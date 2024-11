449 cas de rougeole enregistrés en 2024

Quelque 449 cas de rougeole ont été dénombrés dans 33 districts sanitaires du pays en 2024 d’après Abdoulaye Mangane, médecin à la Direction de la prévention du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Il s’exprimait à l’occasion de la journée d’information organisée en prélude de la campagne nationale de vaccination des enfants contre la rougeole et la rubéole.



Il a souligné que les derniers cas de décès, au nombre de 2, remontent à 2023. Depuis lors, souligne le docteur aucun cas de décès n’a été enregistré ».



Cette campagne fait face à un certain nombre de défis, a-t-il indiqué. Il a souligné la nécessité du renforcement de la sensibilisation en se fondant sur la combinaison de stratégies de communication utilisée : masse (télé, radio, presse écrite); informer vrai et juste pour éteindre les rumeurs; la gestion des cas refus et réticences et intensifier l’information auprès des groupes dubitatifs.



Le médecin a ajouté que la participation à la réussite de la campagne repose sur le fait de mettre en exergue ses bénéfices pour la cible. Dr Mangane a appelé à un plus haut portage pour une adhésion de la population. Selon lui, quelque 7 326 586 enfants sont à vacciner durant cette campagne avec 8 millions de doses de vaccins qui permettront de couvrir cette cible. Le district de Yeumbeul, dans la banlieue de Dakar, est retenu pour le lancement de la campagne.