Les habitants de Thiaroye-sur-mer sont sous le choc depuis le samedi dernier. En effet, six pêcheurs qui étaient partis en mer, ont disparu. Depuis lors, personne ne parvient avoir de leurs nouvelles.



« Ils sont partis en mer le samedi après la prière de 17 heures. Mais on ne se décourage pas. On les attend toujours », s’attriste la mère d’un des pécheurs.



Toutefois, les populations demandent le soutien de l’Etat pour retrouver les disparus.



LERAL