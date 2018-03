6 signes qu’une personne d’apparence gentille vous veut du mal

Comme dit le proverbe « l’intention fait l’action ». Tôt ou tard, cette intention guidera l’action. Malheureusement, il faut du temps pour reconnaître une personne mal intentionnée qui peut faire partie de notre entourage professionnel ou même familial. Alors comment la reconnaître ?





Voici 6 signes qui pourraient vous aider à reconnaître une personne, apparemment "gentille" mais dotées de mauvaises intentions :

1. Elle est très exigeante

Cette personne va essayer de vous manipuler, en montrant une gentillesse à votre égard tout en étant exigeante en même temps. Elle aimerait vous dominer et vous utiliser pour réaliser ses propres objectifs. Cette personne est sous l’emprise de son égo et veut toujours avoir le contrôle sur les autres. Vous pouvez refuser de vous soumettre à ses manipulations et qu’elle vous entraine sur une pente glissante.



2. Elle suscite en vous des sentiments négatifs

En général, une personne gentille devrait susciter en nous un état positif. Si vous sentez qu’une énergienégative et un sentiment de mal-être vous submergent après avoir passé du temps avec cette personne, alors évitez-la au maximum.





3. Elle sait maintenir le contact visuel et le langage corporel

Elle sait comment utiliser le contact visuel afin de vous mettre mal à l’aise. Elle essayera de vous effrayer à travers un regard long et suspicieux. Le langage corporel est également très révélateur….toucher une partie du corps au-dessus de l’épaule peut être un signe de manipulation.



4. Elle peut être très persuasive



Pour cette personne, la persuasion est un jeu et elle joue pour gagner. Elle usera de tous les moyens et de toutes les pressions pour vous faire faire un travail que vous refusez d’exécuter ou pour vous engager dans une voie qui pourrait être dangereuse pour vous. Elle utilisera son charme et sa douceur pour arriver à ses fins. Soyez vigilant et attentif à toutes ses manipulations et ne vous laissez pas tromper.





5. Elle utilise de l’humour insultant

Elle utilise l’humour comme moyen d’insulte. Ses propos peuvent être offensants et méchants mais elle les passera pour de la plaisanterie. Elle essaiera constamment de vous humilier et de se moquer de vous devant un groupe de personnes afin que vous vous sentiez diminué. Ce faisant, elle s’épanouira avec un sentiment de supériorité et cela lui donnera le sentiment d’avoir le contrôle.





6. Elle ne parle que de sa personne

Toutes les conversations sont unilatérales et tournent autour de cette personne. Elle est toujours en quête d’attention et monopolise très bien le déroulement de la conversation afin de toujours dominer la discussion et vous empêcher d’intervenir. Certaines personnes excellent dans l’art de tromper les autres par leurs manières et leurs comportements. Mais si vous êtes capable de déceler ces signes avant qu’elles ne passent à l’action alors vous serez en mesure de vous en protéger.



Santeplusmag.com