64 guéris contre 39 nouveaux cas positifs ett un décès

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a fait le point de la situation du jour sur la pandémie du coronavirus. Ce mercredi, 39 nouveaux cas positifs ont été enregistrés sur un échantillon de 1069 tests réalisés, soit un taux de positivité de 3,34%.



Parmi les cas enregistrés, 18 sont issus de la transmission communautaire. Ils proviennent des localités de Thiès, Yeumbeul, Cité Djily Mbaye, Diourbel, Keur Massar, Khombol, Koungeul, Liberté 6, Médina, Nord Foire, Ouakam, Parcelles assainies et Pikine. Comme il en est l’habitude depuis quelques jours, le nombre de cas testés négatifs est supérieur à celui des cas enregistrés. Il y a eu 64 patients qui ont été déclarés guéris. Un cas de décès a été noté. Ce qui porte le bilan macabre à 299. Le Sénégal frôle, sur ce, la barre des 300 cas de décès. Il y a eu, d’après le directeur de la prévention, 31 cas graves qui sont pris en charges dans les services de réanimation.

À ce jour, 14568 patients ont été testés positifs et 3512 sont sous traitement.

De même, depuis l’apparition de la maladie, 10756 patients ont été déclarés guéris après quelques jours de soins dans les CTE.

Le ministère de la Santé et de l’Action exhorte les populations à respecter les mesures barrières individuelles et collectives.



EMEDIA