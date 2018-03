6ème édition de la Foire de l’Etudiant : l’UGB va révéler ses talents au Premier Ministre Souleymane Ndéné Ndiaye

C’est au cours d’une rencontre avec la presse, hier, au village culturel que le Centre Régional des Œuvres Universitaires de Saint-Louis (CROUS) et La Commission Sociale ont annoncé l’organisation de la foire de l’Etudiant.



Cette édition prévue du 16 au 19 Juin, est la sixième du genre et sera marquée par la présence effective du Premier Ministre Souleymane Ndéné Ndiaye.

Pour Bouna Diakhaté, Président la Commission Sociale « au delà des activités culturelles, sociale, sportive qu’elle regorge, la foire est surtout une rencontre interculturelle qui vise à favoriser l’expression du génie qui dort chez les étudiants ».



En effet, « beaucoup de compétitions au plan de l’animation scientifique seront à l’honneur et ceci dans le but de créer le pont entre les différentes structures de formation qui seront conviées à cet événement » a-t’il indiqué.



Il sera également question d’apprécier la situation actuelle de l’enseignement supérieur au Sénégal et d’inviter les acteurs clés à se pencher sur le thème central : « Le financement de l’enseignement supérieur ». Car Pour M. Diakhaté, « l’urgence de l’heure est à la quête des remèdes concrets et durables aux problèmes persistants de moyens qui gangrènent l’enseignement supérieur dans ce pays ».



En marge de la foire, d’autres activités socioculturelles d’envergure sont en vue telles que des distributions de Moustiquaire imprégnés aux habitants du village de Sanar peulh, un Gala de lutte, un tournoi de Basket Ball et des consultations médicales gratuites.





Cheikh Saad Bou SEYE