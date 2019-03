7 mars 2017- 7 mars 2018 : deux ans de détention pour Khalifa Sall

Cela fait deux ans jour pour jour que l’ancien maire de Dakar est entre les liens de la détention. C’est le 7 mars 2017 qu’il avait fait l’objet d’un mandat de dépôt. Et depuis il purge sa peine à la Maison d’arrêt et de correction de Reubeus.



Khalifa Ababacar Sall, poursuivi dans le cadre de l’affaire de la caisse d’avance de la Municipalité de Dakar, a été condamné à cinq ans de prison ferme. Peine que le juge d’Appel a confirmée. Et la décision lui a valu son poste de député, celui de maire de Dakar, ainsi que le rejet de son dossier de sa candidature pour la présidentielle du 24 février dernier.