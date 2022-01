À Paris, l'unique maison de l’île Saint-Louis est à vendre

Construite en 1640, cette maison est une ancienne demeure appartenant à des commerçants de vin. Avec une surface totale de 150 mètres carrés, elle est construite sur 4 niveaux (un sous-sol, un rez-de-chaussée et 2 étages), avec 3 chambres et 2 cuisines.



Seule maison de l’île Saint-Louis, elle offre une vue unique à 180 degrés sur la Seine et la colonne de juillet de la place de la Bastille. L’agence Coldwell Banker, qui est chargée de la vente, précise sur l’annonce que la maison est parfaitement bien entretenue :



« Le bien a été entièrement rénové avec de belles prestations afin d’offrir un style et un cachet unique en son genre. »



Le rez-de-chaussée se compose d’une entrée, d’un salon, d’une salle à manger et d’une cuisine ouverte et équipée, le tout mêlant style d’époque et modernité. Le premier étage est desservi par un escalier et propose une grande chambre sur l’ensemble du plateau avec dressing et salle de bain (baignoire, douche, W.-C et double vasque).



Enfin, le deuxième étage est aménagé comme un studio avec une grande chambre, une salle de bain avec baignoire sur pied, une petite cuisine et un comptoir de bar. "Vous serez conquis par le charme à la française qui plane sur l’île Saint-Louis avec ses brasseries typiques, comme Le Flore ou L’Isle Saint-Louis", ajoute l'agence Coldwell Banker.



GEO.FR