À Saint-Louis, Alioune Sarr présente sa vision d’une commune intelligente

Le maire de Notto Diobasse, Alioune Sarr, a procédé samedi à la dédicace de son ouvrage intitulé « La République des Carrés Notto Diobasse Smart City / Bâtir l’avenir, Ancrer la Prospérité », lors d’une cérémonie tenue à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, a constaté Ndarinfo.



Dans ce livre, l’auteur propose un modèle de développement local intégré, articulé autour de quatre problématiques majeures qui, selon lui, freinent le développement des communes au Sénégal : l’exode rural, le chômage des jeunes, le déficit de logements décents et le manque d’aménagement des zones agricoles et industrielles.



S’appuyant sur les atouts géostratégiques de sa commune — à proximité de l’aéroport AIBD, du port de Ndayane, de l’autoroute Ila Touba, et non loin de Dakar, Thiès, Mbour, Touba et Tivaouane — Alioune Sarr décline un plan fondé sur trois axes : la sécurisation foncière, la construction de logements décents, et l’aménagement d’espaces agricoles et industriels pour favoriser l’emploi et la création de valeur.



Ce projet, inscrit dans une logique de territoire intelligent (Smart City), entend faire de Notto Diobasse un modèle de prospérité locale durable, selon les propos de l’auteur.