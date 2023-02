A l'attention des Sénégalais et sénégalaises. Par Alassane BA

J'espère que vous vous souvenez de mes durs combats contre cette forme de coopération entre la Gambie et le Sénégal pour l’autorisation des bateaux chinois à piller nos eaux ?



Ce fut un combat que j'ai mené farouchement contre cette fraude qui ne semblait pas déguisée, mais plutôt bien réelle.

Cette forme de coopération entre la Gambie et le Sénégal à autoriser les bateaux chinois à pêcher les espèces profondes. J'avais bien attiré l'attention des sénégalais sur le fait que nous risquons d'avoir dans nos eaux sous juridiction sénégalaise des bateaux russes autorisés en Gambie et qui vont pêcher tranquillement dans les eaux sous juridiction sénégalaise. Ce n'est pas une surprise pour moi de voir ces bateaux pêcher au Sénégal. Ce n'est pas un bateau pirate. Il est bien autorisé à pêcher, soit par la Gambie, soit par le Sénégal. J'ai par courrier informé le ministre de la pêche et de l'économie maritime d'une opération qui non seulement est inacceptable et illégale, mais va impacter les industries de pêche du Sénégal, les voir même fermer et porter un préjudice énorme à l'économie du Sénégal. Tous nos produits destinés à l’exportation sont pris du Sénégal vers la destination Banjul et Bissau, pour faire vivre leurs industries, ce qui n'est pas autorisé par les deux pays cités. Si je dis que c'est par une autorisation malsaine que cette grosse magouille continue, c'est parce qu'ils sont autorisés.



Nous avons sonné l'alerte et personne n'a apporté une réponse.

Cela commence à être très inquiétant. Je ne sens plus ce ministère. Attention ! Ce ministère fait partie des ministères les plus importants si ce n'est l'un des plus importants du Sénégal.



Si un bateau de ce type est autorisé en Gambie, c'est pour pêcher dans les eaux sous juridiction sénégalaise. La Gambie n'a pas plus de 70 kilomètre de côtes. Voilà les raisons de sa présence dans ces îles du Saloum. Ce bateau est bien autorisé à pêcher. Je connais très bien les russes. Sans autorisation, ils ne le feraient jamais.



Alassane BA

Secrétaire Général des Défenseurs de la mer

alexendreba320@gmail.com

Tel: 77.172.38.96