À la gare routière de Saint-Louis, il y a plus d’enfants errants que de voyageurs.

La gare routière de Saint-Louis reflète à juste titre la persistance de l’errance et de la mendicité des enfants. Un fléau de plus en plus tenace dans la vieille ville où l’échec du programme de retraits des enfants, saute aux yeux.



Des enfants exportés de loin, jusque dans les pays voisins, se pavanent en toute quiétude, servant d’agents à un commerce à peine voilé sous le motif de l’enseignement coranique.



Outre les talibé en divagation d'autres mômes errants squattent les lieux et dorment à la belle étoile à la merci de prédateurs sexuels, de trafiquants d’organes. Pour tous, tendre la main, est l'unique moyen de se nourrir.



Une situation plus que déplorable avec comme résultat la mise en péril des milliers de vie de fragiles innocents. Elle soulève avec accointance l’urgence de réactualiser le programme d'éradication de la traite des enfants, plombé sous le régime précédent.



NDARINFO