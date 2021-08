ABC repose désormais au cimetière de Bakhiya

Le Médiateur de la République Aliou Badara Cissé, décédé samedi à Dakar, a été inhumé dimanche en fin d’après-midi au cimetière de Bakhiya, à Touba, a appris l’APS de plusieurs médias sénégalais.



La dépouille de l’ancien ministre des Affaires étrangères a été acheminée dans la capitale du mouridisme après une cérémonie de levée du corps empreinte de sobriété à l’hôpital Principal, où il est décédé samedi des suites d’une maladie.



Plusieurs personnalités de la mouvance présidentielle ont pris part à l’enterrement de ce compagnon de la première heure du président Macky Sall et membre fondateur de l’Alliance pour la République (APR, au pouvoir).



Le président Sall a rendu hommage à un "homme de conviction et un brave compagnon’’.



‘’Je suis très peiné d’apprendre le décès de Me Alioune Badara Cissé, membre fondateur de l’APR, ancien Ministre des affaires étrangères et ancien Médiateur de la République. Je rends hommage à un homme de conviction et un brave compagnon’’, a écrit le chef de l’Etat sur sa page Facebook.



Le décès de l’ancien ministre des Affaires étrangères et Médiateur de la République, Alioune Badara Cissé (ABC) a plongé dans l’émoi le monde politique sénégalais qui salue ‘’le courage’’ de l’un des premiers compagnons de route du chef de l’Etat, Macky Sall.



Alioune Badara Cissé, dont le mandat à la tête de la Médiature de la République, devait prendre fin ce début août, avait été nommé à la tête de cette institution en août 2015.



Auparavant, il avait dirigé le ministère des Affaires étrangères pendant sept mois, après l’accession du président Macky Sall au pouvoir, en 2012. Après son départ de ce ministère, il avait repris sa robe d’avocat.



De 2004 à 2007, il a été successivement conseiller spécial du Premier ministre du Sénégal, directeur de cabinet du ministre des Sports, directeur de cabinet du Premier ministre Macky Sall, Secrétaire général du Gouvernement et commissaire général du Gouvernement près le Conseil d’Etat.



Né le 16 février 1958 à Saint-Louis, il a fait ses études dans sa ville natale, puis à l’Université Cheikh Anta Diop, ainsi qu’en France où il a obtenu plusieurs diplômes.



Admis au barreau de Dakar en 1988, il devient avocat à la cour en 1992. La même année, il effectue un séjour académique au Minnesota, aux Etats-Unis.



Connu pour son franc parler, Alioune Badara Cissé, surnommé ABC, se distinguait aussi par sa forte personnalité.



Il fut membre fondateur de l’Alliance pour la République (APR, au pouvoir).



APS