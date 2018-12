ACTE HÉROÏQUE : Massène SÈNE, 74 ans, sauve la vie de quatre naufragés

Massène SENE, 74 ans, pêcheurs à Tassinère mérite les honneurs de la toute Nation. N’eût été son courage et son humanisme, la Langue de Barbarie serait dans le deuil, ce mercredi. C’est lui qui, au cours d’une prospection personnelle, a découvert quatre corps de jeunes pêcheurs gisant sur une bande de terre, non loin de la brèche. En effet, après le chavirement de leur embarcation, les naufragés saisis par le froid ne pouvaient plus nager.



Masseck SÈNE les a secourus au prix de sa vie malgré son âge et les multiples dangers présents. Il les a portés et placés sur son embarcation. Arrivé sur la terre ferme, il a appelé au secours et des volontaires sont venus le soutenir.



Il doit être élevé au rang de héros national. En attendant, NDARINFO.COM l'a désigné personnalité de l'année 2018.