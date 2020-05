APPUI À LA RÉSILIENCE SOCIALE : Félicitations, Monsieur Le Ministre ! Par Ibrahima DIAO

Un mois jour pour jour depuis son lancement officiel par le Président de la République son Excellence Macky SALL, le programme d’aide alimentaire COVID19 objet de doutes et de critiques sur sa pertinence et sa faisabilité, reçoit aujourd’hui reconnaissance et considération.



Les distributions des kits alimentaires débutés à Dakar, Kédougou, Sédhiou, Wack Ngouna, Linguère, Koungheul et Ziguinchor atteignent à présent toutes les régions à la grande satisfaction des populations bénéficiaires. A ce jour 18 Mai 2020, les acheminements - réceptions se déroulent normalement dans les capitales régionales, départementales et communales.



Ainsi 70557, 5 Tonnes de riz sont acheminées soient plus de 73% . Sur le reliquat de 27543 T ,7 Tonnes, 19274 Tonnes sont destinées à la région de Dakar, ce qui prouve que les acheminements du riz sont quasi terminés. Pour l’huile Plus de 4 000000 litres sont expédiées, de même que 3397 T de pates alimentaires, 404 889 paquets de savons, 2530 T de sucre. Il est important de souligner que ces denrées n’ont commencé à être acheminées que depuis la semaine dernière bien après le riz.



Au niveau de la région de Dakar, après les communes de Sangalkam, Yenn et Guinaw rails sud, les dotations pour les communes de Pikine ouest, Pikine Nord, Bambilor, Bargny, Médina Gounass, Dalifor, Malika et Diamniadio Sont actuellement en cours d’acheminement.



Il est à noter qu’au regard des normes internationales admises en matière de gestion de la manutention, le rythme d’acheminement des denrées est plus que satisfaisant. Malgré les contraintes opérationnelles (ramadan, rareté de la main d’œuvre, disponibilité des camions, intempéries capacité des sites de chargement et couvre feu), sur les 14 régions, pour le riz il reste à compléter les quotas de Diourbel, Kaolack, Louga, Thiès et Dakar. Les autres sont complètement servies.



L’opération en passe d’etre réussie par la volonté du TOUT PUISSANT suscite étonnement et admiration tant son ampleur et sa consistance présageaient des difficultés insurmontables. Nous sommes à la fois surpris et fiers de recevoir les commentaires encourageants de nos collègues du réseau des Sociétés et Offices chargés de la gestion des stocks de sécurité alimentaire dans les pays du sahel et d’Afrique de l’Ouest (RESOGEST) dont sont membres le Bénin, le Burkina Faso, le Cap vert, le Ghana, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, le Tchad, la Cote d’Ivoire, la Gambie, la Guinée Conakry, la Guinée Bissau, la Mauritanie et la Sierra Léone.



Dans et hors du pays, des commentaires très favorables nous parviennent pour magnifier la grande générosité du Chef de l’État envers ses compatriotes potentiellement exposés à la pandémie et aussi l’engagement responsable du Ministre Mansour FAYE en charge de la distribution des kits alimentaires.



Ce dernier offre une surprenante facette de sa personnalité imbue d’humilité et de générosité, d’engagement et de dévouement, parcourant les terroirs, soulevant et portant des sacs de riz nonobstant son statut de Ministre de la République. Cette même disponibilité patriotique des personnels civils et militaires engagés dans cette opération inédite d’appui à la résilience sociale face au COVID 19, ne pouvait et ne devait produire que succès et satisfaction.



IBRAHIMA DIAO