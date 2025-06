OPINION | Ma réaction après la lecture de la lettre de Louis CAMARA - Par Khady DIÉNE/KANE DIALLO

Cette plainte cordiale de Louis Camara, je l'ai lue, transférée par une amie d'enfance qui pleure elle aussi, et à chaudes larmes, face à cette tromperie subie par tout bon Saint - Louisien , attaché aux reliques du passé et à cet endroit phare qui regorge de beaux souvenirs: la place Faidherbe ou Baya.



Nos hommes politiques semblent passer un coup d'éponge sur l' histoire qui a précieusement tissé cette vieille ville coloniale, que plusieurs plumes étrangères et exotiques ont louée, chantée et allègrement.Et que c'est triste aujourd'hui de voir ces marques riches du passé de cette belle cité, effacées des bibliothèques et archives par des esprits sataniques, mal inspirés , mal intentionnés et des mains maladroites qui se crêpent les cheveux pour être au devant de la scène politique, surchargeant leurs épaules de promesses inassouvies ,jamais couronnées rien que pour donner un éclat à leur propre image. Ainsi, ces malvoyants gèlent les résultats et ambitions que plusieurs générations ont érigés et établis, dignement , au nom d'un patrimoine qui regorge d'attraits et de charmes bien particuliers.

Je suis désolée pour ma ville natale qui s' érode d'inconvénients et se dévalorise d' inconvenances inouïes qui la défigurent et lui font porter des habits de gueux errants sans repères ni recours.Où trouver la solution ou les solutions, peut- on se demander ?



Que c'est dommage pour Saint- Louis où des consciences ignares, non éclairées par la lumière vive du passé, assistent à des rebaptêmes de structure qui portaient alors le nom d'illustres fils qui ont gravé des marques déposées dans l'histoire politico- sociale de cette ville et qui subissent l'ironie indignement et dans leur tombe. Je ne m'attarde pas sur le statut de Faidherbe déboulonné mais sur le cas d'un vrai natif de cette île,sur le triste cas du Maire ABY KANE DIALLO, un des premiers enseignants de cette ville, inspecteur du conditionnement des produits oléagineux et président du conseil colonial après Duguay - Louis Clédor,un parmi ceux qui ont dirigé la Mairie.



Aby Kane DIALLO a fait ses avancées politiques aux côtés de Blaise Diagne et finalement a œuvré politiquement aux côtés de Galandou Diouf avant de devenir Maire de cette prestigieuse ville de St- Louis. C'est lui qui a détrôné Moustaph Malick Gaye.



Aujourd'hui ses héritiers sont confrontés à l' ironie humaine et à la déclassification morale par des gens qui ne lisent jamais sous la lumière de l'histoire les bonnes marques trouvées en lieu et place indiqués et qui progressent à l'aveuglette mal renseignés.Les héritiers de cet illustre maire, l'un des premiers noirs après les colons, subissent de la part de pauvres et mauvaises gens ce que les annales de l'histoire condamnent farouchement.



Comment peut- on effacer son nom d'une école primaire devenue cours d'enseignement général CEM et le remplacer par un autre nom, ( moins connu ) parce simplement des relations sont tissées entre des familles et des autorités ? Comment ose- t - on déchirer cette page d'histoire pas pauvre en actes et parlantes en gestes louables qui ont bien servi et utilement cette ville ?

Son fils Maître Ogo KANE DIALLO qui a dirigé les barreaux de ce pays et qui a lui aussi donné de la lumière à notre justice, en pleure certainement, du fond de sa tombe . Est - ce une infamie peut être plus blessante et audacieuse que celle- ci ? J'invite alors tout Saint - Louisien attaché au droit et à la légalité à y réfléchir ! Il est temps !



Les petits-enfants de cet homme de combat et de défis gagnés, cet humaniste hors pair qui a ouvert le chemin de l'école à certaines familles démunies en les accompagnant dans le suivi pédagogique de leur progéniture , mérite - t- il d'être déshonoré de la sorte ? Non dira tout le monde!



Macky Sall mérite - t- il des honneurs plus que lui pour qu'on lui donne le nom de la plus grande avenue de cette ville et tout près de l'école des fils de chef où il a enseigné et a intégré ses enfants et non loin de sa demeure ?



L'histoire politico- sociale est prise au collet par des assaillants venus de partout se faire un nom à St Louis au détriment des natifs de cette ville qui ont eu à signer par des marques galantes, éloquentes et pleines de sens les belles pages de l'histoire de cette cité aujourd'hui fagotée d'habits trempés de honte et bien déchiquetés.



Le moment est venu pour ses fils de prendre le destin de cette ville en main et d'organiser des journées de travail, d'échanges fructueux, de coordination d'idées progressistes pour faire porter à cette ville historique des Habits d' ostentation bien galonnés.



Saint- Louis ne doit aucunement devenir une misère sous le regard impuissant de ces fils.



KHADY DIÉNE/KANE DIALLO

Native de cette ville et petite - fille de cette figure illustre