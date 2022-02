Le pont du supplice

Plus d'une semaine, traverser le pont faidherbe est devenu un véritable cactus pour les populations saint Louisiennes, et c'est parti pour durer sept (7) mois selon nos informations.



Moins d'une dizaine d'ouvriers, munis de marteaux, vêtus de combinaisons dignes de "Casa de papél", ont pour mission de décaper le bitumage sur les 511 mètres du pont. Vu qu'ils ont divisé le pont en deux parties, pour permettre la circulation des voitures par intermittence, donc les 511 vont être multipliés par 2 et ce sera 1022m à décaper.

Ainsi, après plus d'une semaine de travail, ils ont décapé plus ou moins 50m/1022. À ce rythme, l'année se terminera sans que les travaux ne s'achèvent



Présentement, à saint louis, les transports en commun refusent de traverser le pont à couses des bouchons infernaux. Pour aller à l'hôpital, les malades sont obligés de traverser le pont à pied. Ce cordon ombilical qui relie l'île et le faubourg de Sor, bloqué, ralentit vertigineusement l'économie de la ville. En effet, l'île abrite l'hôpital régional, le tribunal, les hôtels, les restos, la sonatel, la gouvernance, la préfecture, la trésorerie, la prison,.... qui plus est, la langue barbarie, avec la pêche, qui est le moteur de l'économie saint louisienne. Pensez à décentraliser certains bâtiments en passant.



Donc, bloquer ce cordon ombilical pendant des mois relève de l'incompétence, l'ignorance et la niaiserie. Ce travail, avec une entreprise sérieuse, serait fait en moins de deux avec les véhicules décapeuses. Mais avec les marchés "yama neex" même décaper le pont en 7mois relèverait de l'exploit.



M. le maire, vous avez vendu notre stade, transformé la mythique place faidherbe en cimetière, et tant d'autres exploits,... chapeau bas pour ces prouesses. Mais bloquer le pont pendant des mois, c'est tuer l'économie de la ville à petit feu, c'est une aberration outrancière.



Mansour Faye, mieux-vaut vous concentrer sur votre entreprise de vente de lait, car il me semble que c'est le seul domaine dans lequel vous excellez.



Cordialement.



Mustaf Diop

Jeune citoyen lambda de Saint-Louis