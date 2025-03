Cheikhna Cheikh Saadbouh, singularités d’un parcours

Cheikh Sadibou DIOP

Dakar

Cheikh Saadbouh a fondé des écoles, propagé l’islam et élargi l’obédience des voies soufies. Les singularités de son parcours sont corrélées aux buts qu’il s’est très tôt fixé de bonifier l’homme quels que soient son statut et ses origines, aux résultats enregistrés malgré un contexte difficile et à son approche éclectique et pacifique[[3]]url:#_ftn3 . La revue de son œuvre ainsi que sa méthode d’enseignement et ses rapports avec ses contemporains étayent la spécificité de son parcours. Deux ouvrages de référence écrits à des époques différentes de sa vie pourraient servir d’outils d’analyse : Nourou Siratil Moustaqim et la Nasiha[]url:#_ftn4 .Cheikh Saadbouh a hérité de son père Cheikh Mouhamed Fadel (1797-1869) fondateur d’une branche éponyme de la Qaddriya, qui l’a chargé d’une mission d’islamisation et de propagation à l’âge de dix-huit (18) ans[[5]]url:#_ftn5 . Au milieu de ce XIXème siècle, ladite confrérie était encore hégémonique. Du Hodh El Chargui (Sud-est mauritanien) au Trarza (Ouest), le voyage entrepris par Cheikhna a été parsemé d’obstacles. Après plusieurs campements, il réussit à créer une casbah à Touizikt (1870-1880) malgré l’opposition des puissances tribales et l’hostilité du terrain[[6]]url:#_ftn6 . Le Pr Rahal Boubrik compare les victoires de Cheikh Saadbouh lors de son installation controversée au Trarza en 1875 et, plus tard, devant le Teigne du Baol Beye Bayar, aux destructions par le Prophète Ibrahim de l’ordre ancien et des idoles avant la fondation de la nouvelle religion monothéiste[[7]]url:#_ftn7 .Arrivé sur les rives du Sénégal à l’âge de 24 ans, il s’est vite imposé comme un guide spirituel respecté et un interlocuteur privilégié qui bénéficiait de l’écoute des autorités. Il avait auparavant gagné en estime par l’envergure de ses casbahs où il accueillait de nombreux disciples venus de la sous-région. La prédication effectuée par Cheikh Saadbouh, alors qu’il n’était pas trentenaire, a visé les populations de toutes classes, des familles influentes, des hommes de pouvoir au Fouta Toro, au Cayor, au Djolof, au Baol, au Fouta-Djalon, en Casamance et a connu un écho retentissant accompagné de récits de karamas qui ont renforcé son aura[[8]]url:#_ftn8 .Son œuvre était tout aussi florissante. Son ouvrage Nourou Siratil Moustaqim (Épître sur la lumière de la rectitude), rédigé à l’âge de vingt-et-un (21) ans, est un discours de la méthode qui décrit le cheminement du disciple qui entreprend l’ascension spirituelle[[9]]url:#_ftn9 . C’est ainsi que dans cet ouvrage, le Cheikh ne fait pas expressément référence à une obédience confrérique. Fidèle à une approche éclectique, son but ultime reste l’Islam dont il énumère les piliers et l’obligation pour l’aspirant de les respecter scrupuleusement. Sa cible privilégiée, c’est l’être humain ; comme il le rappellera à la fin de l’ouvrage.Le texte, écrit en 1869 par Cheikhna Cheikh Saadbouh après son départ du Hodh (1866) et à la veille de son entrée au Sénégal (1872), est un ouvrage essentiel de sa doctrine. Cheikhna dispensait déjà un enseignement dans plusieurs domaines de la science islamique[[10]]url:#_ftn10 . 1869 était également l’année de la disparition de son père et son unique maître, Cheikhna Cheikh Mouhamed Fadel Ould Mamine. Nourou Siratil Moustaqim constituait ainsi une œuvre pionnière et allait inspirer plusieurs érudits contemporains. C’est une invite à la pratique religieuse constante dans un contexte où l’Islam était en consolidation dans nos contrées, caractérisée par un certain syncrétisme et l’assimilation balbutiante des préceptes par les croyants.Cheikhna y expose les tenants et aboutissants de l’odyssée qui mène vers Dieu, suivant le droit chemin défini par le Coran et la Sunna du Prophète Mouhamed (PSL). Il se veut une adresse destinée aux prédicateurs, aux disciples - jeunes et moins jeunes -, aux générations contemporaines et futures engagés dans les sentiers du Tassawuf. Trempé dans son style d’écriture à la fois classique, dense, accessible et toujours illustré et fleuri, Cheikhna Cheikh Saadbouh retrace à travers 666 vers l’itinéraire mystique, établit ses fondements et délivre ses multiples bienfaits. Il expose au lecteur ses recommandations en les justifiant par les références coraniques, les sources de la tradition prophétique et parfois les commentaires de savants.Cheikhna consacre au zikr de larges développements. Les préalables et modalités du zikr ont été définis ainsi que les contenus suivant les stades d’évolution. A travers Nourou Siratil Moustaqim, il a souhaité investir les étapes de l’avancement spirituel en distinguant les missions de chaque acteur et en dotant à l’aspirant des moyens particuliers d’accéder à la consécration. Le but ultime étant de consolider le disciple des plus belles qualités humaines et de la pureté de ses pensées et actes. Cheikhna définit le modèle du « croyant accompli » dont les vertus d’excellence le placent parmi les meilleurs de l’élite. Ces vertus sont faites de sincérité, de tolérance, d’intelligence, de pondération, de pudeur, de courtoisie, de détermination et d’endurance.En jonction avec son Seigneur, l’aspirant accède dans un cercle de sainteté épuré de toute autre considération que la crainte révérencielle et l’espoir sans borne en la miséricorde divine. Arrivé au stade de Martyr spirituel puis de véridique, déjouant les pièges de son égo – jalousie, orgueil, colère -, il « perçoit en toute chose un signe d’Allah », l’omniprésent, l’Omnipotent. Cheikhna définit, à cet effet, les différentes facettes de l’Amour à l’égard de Dieu et conclut par le summum dans la contemplation de « l’Essence divine sans mobile ni attribut ».Par l’action concertée avec ses pairs de la sous-région, Cheikh Saadbouh a contribué dans la deuxième moitié du XIXème et au début du XXème siècle à susciter un mouvement de résistance pacifique et de résilience par la spiritualité[[11]]url:#_ftn11 . L’accommodation au pouvoir colonial était une forme d’adaptabilité ; son but ultime restant la propagation de l’Islam. Il convient de signaler, à cet égard, sa fameuse lettre adressée en 1906 à son frère Cheikh Ma El Ainin, appelé communément Nasiha.[[12]]url:#_ftn12 Dans cette œuvre épistolaire Cheikh Saadbouh a développé des arguments afin de convaincre son frère de renoncer à la lutte armée et de privilégier le Jihad Nafs[[13]]url:#_ftn13 . Ce texte encore actuel a reçu, à l’époque, un grand écho dans plusieurs pays et a fait l’objet de traduction[[14]]url:#_ftn14 . Les leaders religieux de pays sous domination coloniale s’en sont inspirés après la lutte armée afin de poursuivre la résistance pacifique par le savoir et la conquête des cœurs.L’auteur a assumé une démarche plus profitable au regard des rapports de forces et du contexte. La réponse inédite formulée basée sur des références historiques et le bon sens, tout en reconnaissant les prescriptions divines en la matière, était conforme à la tradition musulmane et aux orientations de la Fadiliya. Les conditions de la guerre sainte n’étaient pas réunies selon lui.Il faut signaler, à cet égard, que les différents protagonistes ont développé des stratégies parallèles à même d’assurer le succès de leurs entreprises respectives. C’est du moins ce que reconnaissent A. Le Chatelier et P. Marty relativement à la généralisation de la langue française, de la civilisation occidentale, de jeux d’alliances et d’accords de commerce. Ce dernier a qualifié la Fadiliya d’une «importante famille et confrérie dont certains membres ont joué et jouent encore au Maroc un rôle politique de premier plan, qui n’est pas achevé, et dont les autres travaillent avec méthode et fruit, sous l’égide de la paix française, à l’islamisation des pays noirs ».[[15]]url:#_ftn15La colonisation aurait donc assuré la poursuite du succès de l’islam en Afrique noire. Cet effet n’était pas un objectif recherché à l’origine mais devant l’impossibilité d’arrêter l’expansion de la religion musulmane, le colonisateur a semblé de manière circonstancielle s’allier à l’islam confrérique, doté d’une unité administrative centralisée susceptible de stabiliser le nouvel ordre politique[[16]]url:#_ftn16 .Au final, la posture préconisée par Cheikh Saadbouh s’est révélée plus adaptée à la conjoncture et a permis sous la contrainte coloniale de faire triompher l’Islam tout en sauvegardant les vies et les biens. Ses relations avec le colonisateur étaient délimitées et n’ont pas entamé sa détermination à propager l’Islam avec méthode et intelligence. Sans souplesse, son entreprise spirituelle aurait sans doute connu des résultats mitigés. Aujourd’hui, les temps ont changé et le message de Cheikh Saadbouh s’est étendu et revendique l’universalité.Cheikh Saadbouh était un pionnier de son temps du fait de ses grandes ambitions. Il a donc atteint la postérité en toute logique. Son œuvre lui a survécu et ses enseignements sont toujours actuels déjouant les prévisions de Paul Marty qui pariait sur un effritement de son groupement religieux à sa disparition[[17]]url:#_ftn17 . Nimzat, son dernier campement, est aujourd’hui une reluisante localité en expansion sur plusieurs plans. Ses nombreux disciples sont engagés à perpétuer son œuvre en restant fidèle à son enseignement qui donne la primauté à la bonne conduite et à l’élévation spirituelle.