Opinion | La place de la honte - Par Louis Camara

Dakar a sa place du Souvenir et son Monument de la Renaissance, Gorée sa Maison des Esclaves, Thiès sa « promenade des Anglais » et Saint-Louis a son pont Faidherbe et sa place « Baya Ndar », anciennement place Faidherbe, rebaptisée de manière non consensuelle depuis 2020. Cela fait donc cinq ans que la statue du général lillois et colonialiste en chef a été déboulonnée et jetée aux oubliettes, à moins qu’elle ne soit noyée au fond de l’océan Atlantique conformément aux farouches détracteurs de ce symbole honni. En tout cas, nous voilà débarrassés pour de bon de ce général en bronze qui trônait au cœur de la ville avec sa vareuse militaire, ses binocles, son képi, son sabre, ses moustaches de poisson-chat et son air arrogant.



On peut être d’accord sur la relégation de cette statue encombrante qui avait fini par ressembler à une verrue sur le visage de la cité de Mame Coumba Bang et qui pourrait, à la limite, se retrouver au musée de la ville comme le symbole d’une époque révolue à jamais. Par contre, ce que l’on ne peut ni comprendre ni accepter, c’est que cette jolie petite place (elle portait également le nom du général moustachu), qui faisait la fierté des domou-Ndar, ait été détruite, pulvérisée, rasée de fond en comble pour être remplacée par une laide esplanade de béton qui sert aujourd’hui de garage aux motos Jakarta ou de terrain de football pour les talibés. Et tout cela juste en face de la Gouvernance, institution la plus représentative de l’État au niveau de la région.



À mon avis, il y a là un problème qui devrait être réglé par les autorités au plus haut niveau de l’État, car il y va du respect dû à ce dernier.

(S’il vous plaît Guy-Marius Sagna, auriez-vous l’amabilité de porter les doléances d’un citoyen saint-louisien auprès de vos collègues du Parlement ?)



Pourtant, tout au début des travaux de « requalification » (on devrait plutôt dire « disqualification ») de la place « Baya Ndar », des promesses mirobolantes avaient été faites, assurant qu’elle serait plus belle qu’elle ne l’avait jamais été depuis sa création. Et ces pauvres Saint-Louisiens, naïfs comme ce n’est pas permis, ont cru à ces bobards ! Aussi, quelle ne fut pas leur surprise lorsqu’au bout de deux ans de « travaux », ils ont découvert avec horreur et stupéfaction que la « huitième merveille du monde » n’était rien d’autre qu’une sorte de grand cimetière de béton dans lequel il ne restait plus qu’à enterrer leurs illusions.



Déçus, désabusés, amers, les concitoyens de Magamou, qui n’avaient plus que leurs yeux pour pleurer, se résignèrent, et avalèrent bravement cette grosse couleuvre avec un stoïcisme d’une dignité inégalable. Et ainsi, l’arnaque du siècle passa comme lettre à la poste. Nul ne sait et ne saura peut-être jamais ce qu’a coûté à la pauvre commune (au sens propre et figuré) de Saint-Louis, ainsi qu’au contribuable, cette affreuse balafre qui lui a été infligée et qui la défigure sévèrement.



Mais « les temps ont changé », comme le chantait jadis l’immense Bob Dylan, et l’heure est venue pour les Saint-Louisiens et Saint-Louisiennes de toutes générations et conditions sociales de se départir de leur nonchalance et de leur flegme (ou flemme) légendaires, et d’assumer leurs responsabilités afin de reprendre en main les destinées de leur prestigieuse cité. Il est grand temps de redonner à Saint-Louis son lustre.



Cette tâche historique n’incombe d’ailleurs pas aux seuls domou-Ndar, mais à tous les Sénégalais, qui devraient être fiers de ce fleuron de notre histoire, classé patrimoine mondial de l’humanité. Vraiment, il est grand temps de redonner à la ville tricentenaire son « lustre d’antan ». Les nouvelles autorités de ce pays devraient inscrire sa réhabilitation intégrale au cœur de leur projet de redressement national, car Saint-Louis reste encore aujourd’hui, en dépit des multiples agressions qu’elle a subies pendant des décennies, un symbole national puissant.



Elle devrait devenir (et je sais que nombre de mes concitoyens partageront cette idée avec moi) la capitale culturelle du Sénégal, le lieu idéal où fleuriront les arts et où s’épanouira la créativité des artistes venus de tous les horizons. Ce n’est ni de l’utopie, ni du délire, ni de l’ambition démesurée, mais un projet parfaitement réalisable, pour peu que l’on y croie et que l’on y mette les moyens.



Pour ma part, je propose de commencer par la réhabilitation de l’ancienne place Faidherbe, rebaptisée « place Baya Ndar » (nom qui ne veut rien dire) et qui, dans l’état où elle se trouve actuellement, devrait plutôt s’appeler « place Gacce Ndar », la place de la honte !



Il suffit !

De même que cela a été fait pour la statue du général Faidherbe, ôtons de la vue des paisibles citoyens saint-louisiens cette infâme esplanade, symbole d’une déchéance qui ne dit pas son nom et qui meurtrit au quotidien leur dignité.



Louis CAMARA

Écrivain, citoyen de Ndar