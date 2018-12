ASSAINISSEMENT : Ce projet va changer le visage de l'île de Saint-Louis (publireportage)

Pour un financement 8,175 milliards FCFA de l’ État du Sénégal et de la Banque Arabe pour le Développement économique de l’Afrique (BADEA), ce projet dont les travaux seront lancés ce samedi par le président Macky SALL vise à améliorer le système d’assainissement vétuste et délabré de l’ile. Ce programme va e réhabiliter le réseau d’assainissement de l’ile de NDAR qui sera dotée de 20 km de réseau d’eaux usées, de 4,2 km de réseau de drainage d’eaux pluviales, de 1 200 de branchements domiciliaires et de 17 km de réseau viaire. Une station d’Épuration d’une capacité 6 000 m3/jour sera également rénovée grâce à ces interventions qui toucheront les quartiers de LODO et de SINDONÉ. Le projet participera considérablement à la réhabilitation de la voirie urbaine dans cette partie de Saint-Louis