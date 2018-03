NdarInfo : Vos Projets pour Saint-Louis ?





AGS : Si nous réussissons et que nous atteignons nos objectifs, nous comptons beaucoup faire pour notre chère ville. Il serait difficile d’entamer des actions d’envergure maintenant, à l’aube de ma carrière. On ne peut nous exiger, déjà, le bilan de ce que nous avons fait pour Saint-Louis. Nous venons juste de commencer et le chemin est long devant nous. Ceux qui m’exigent d’œuvrer doivent au contraire agir au lieu d’attendre. L’important c’est de semer soi-même et de ne pas attendre que l’autre le fasse à sa place.



Récemment, j’ai rencontré des collaborateurs belges que je les ai amené à mon école élémentaire pour construire une classe, refaire les robinets, etc. Nous avons dialogué avec le Directeur de l’école M. El Hadj Kane dit Neuf Kane pour savoir ce que cette école a besoin.



J’ai l'objectif de mettre sur pied une école de musique à Saint-Louis pour que les jeunes qui ont du talent et qui veulent apprendre cet art puissent avoir un cadre d’expression propice leur permettant de le faire. Ils pourront ainsi s’assurer un avenir radieux.



Pour le moment, je demande à tous mes frères et sœurs de Ndar de nous soutenir.



NdarInfo : Quels sont les personnages de Saint-Louis d’hier et d’aujourd’hui qui ont marqué significativement votre vie ?



AGS : Almamy Mateuw Fall, que je rends dignement hommage à beaucoup fait pour moi.Cette personne là me suivait et avait l’ambition de me soutenir. S’il était encore là, les choses seraient extraordinaires. C’est un homme que je respecte beaucoup et je prie pour qu’il repose en paix dans les jardins du paradis.



Golbert Diagne doit être remercié. Si on avait 4 Golbert à Saint-Louis, cette ville serait plus que splendide. C’est quelqu’un que j’aime et que j’estime vu sa ténacité, ces efforts pour que Saint-Louis aille de l’avant et qu’elle soit parmi les premières villes.



Racine Sy me soutient beaucoup bien que j’ai du mal ces temps-ci à le joindre. Je profite de cet entretien pour lui dire ici que son petit frère le salue qu’il ne lui ai guère facile ces derniers temps de te joindre. Il m’exhorte sans cesse pour qu’on porte le drapeau de Saint-Louis très loin et très haut.



Quand je parle de soutien je n’évoque pas l’aspect financier bien qu’important mais ce qui compte le plus pour moi c’est l’assistance morale.





NdarInfo : Quels messages adressés aux personnalités de cette ville afin qu’elles soutiennent la jeunesse saint-lousienne?



AGS : Je leur demande solennellement de soutenir les fils et filles de Saint-Louis qui veulent réussir. Oumane Masseck Ndiaye œuvre de ces actions et d’ailleurs il m’a soutenu lorsque j’avais un projet. Il a su offrir du travail à beaucoup de jeunes qui étaient dans le chômage. Babacar Sy, Directeur de Sup deco s’évertue dans des actions pareilles. Je leur demande de renforcer cela car Saint-Louis en a besoin. Car, il n'est pas facile pour un régionaliste de venir et s’adapter facilement au système ardu de Dakar.



Mais le grand message que je voudrais leur lancer à tous, c’est de s’unir. Car s’il y a dislocation de relations entre eux, les choses pourront ne jamais avancer et je saurais plus à qui me fier.