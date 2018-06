Abbé Louis GOMIS, Curé de la Paroisse de SOR : « l’Université Gaston Berger n’est pas malade » (vidéo)

Des milliers de fidèles chrétiens ont célébré l’eucharistie, dimanche, dans une communion à la Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes. Au cours cette cérémonie solennelle présidée par Monseigneur Ernest SAMBOU, évoque de Saint-Louis, des centaines de chrétiens "ont symboliquement reçu Jésus Christ".



Le curé de la Paroisse a profité de l’occasion pour lancer un message de paix et de pardon à l’endroit de la population et des jeunes.



S’exprimant par ailleurs sur les remous qui avaient secoué l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, le guide religieux soutient que l’institution universitaire n’est pas malade comme l’indiquent certains. « Non, elle n’est pas malade. Elle garde encore toute son authenticité, sa vérité et sa formation », a-t-il dit.



« Après l’eucharistie, les jeunes doivent se rappeler qu’ils doivent être à l’image de Dieu et qu’ils doivent travailler pour le développer et la paix », a noté le Curé qui invite « à fuir le mal avec horreur ».



